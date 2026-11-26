RFV Malu: "Condivido le parole di Vanoli sulla poca umiltà dei giocatori"

Questo il pensiero su Monza-Fiorentina del direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, intervenuto a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola: "Mi aspettavo una Fiorentina più determinata. Nei primi 20-25 minuti ha provato a gestire il pallone, ma è mancata la cattiveria necessaria per fare male agli avversari. Alcuni episodi hanno indirizzato la partita, ma i viola hanno comunque mostrato troppi limiti".

Come ha visto la squadra viola nel secondo tempo?

"Praticamente non lo ha giocato. Mi aspettavo una reazione dopo il vantaggio del Monza, invece la squadra si è completamente spenta. Non so se per paura o mancanza di convinzione, ma una prestazione del genere è inammissibile per una squadra che deve salvarsi".

Condivide le parole di Vanoli sulla mancanza di umiltà?

"Sì, credo che l'allenatore abbia voluto mandare un messaggio preciso. I giocatori della Fiorentina hanno qualità superiori rispetto alla posizione che occupano, ma spesso manca la fame necessaria. In questo momento servono sacrificio, intensità e cattiveria agonistica per tutti i novanta minuti".

Vanoli ha rischiato di compromettere il rapporto con lo spogliatoio?

"Probabilmente si è sentito tradito, perché durante la settimana aveva insistito proprio sull'atteggiamento mentale. Ha voluto far capire pubblicamente che la squadra non aveva recepito il messaggio. Si possono sbagliare cross e giocate, ma non si può smettere completamente di giocare, come accaduto nel secondo tempo di Monza".

Come può uscire la Fiorentina da questa situazione? Vanoli rischia l'esonero dopo Udine?

"Sarà la dirigenza a dover capire se Vanoli abbia ancora il controllo dello spogliatoio e se i giocatori lo seguano. Conoscendolo, so che non è uno che molla facilmente, ma se dovesse accorgersi di aver perso la squadra non escluderei un suo passo indietro. Purtroppo il suo ritorno a Firenze, finora, non sta funzionando".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!