RFV Baiano sicuro: "Vanoli, che autogol le tue parole! Ora non perda la squadra"

Intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Palla al centro", l'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Baiano ha parlato della situazioni in casa viola, in particolare alla luce del ko contro il Monza e dell'inizio del ritiro previsto per la giornata di domani: "Quando Vanoli ha parlato di umiltà prendendo ad esempio se stesso ha fatto un autogol, a mio avviso. Io sono un allenatore a livello basso ma anche dopo una sconfitta pensate non mi verrebbe mai in mente di dire una cosa del genere. Lui poi adesso si deve ripresentare agli occhi della squadra. I giocatori vanno sempre difesi, poi all'interno dello spogliatoio può accadere di tutto: può cadere anche l'intonaco".

Qual è adesso a suo avviso la posizione del tecnico?

"In queste situzioni ti devi aggrappare ai tuoi "soldati" ma se fai una dichiarazione come quella di prima è gravissima. Sono i giocatori che vanno in campo e che ti devono risollevare: la cosa peggiore che puoi fare è buttare m... sui tuoi calciatori. La cosa peggiore che può capitare è che la squadra non segua più l'allenatore. Allora sì che quello è un problema".