A gennaio tre colpi, ma a Udine Vanoli cambia squadra. La Nazione: "Ecco le mosse"

La sconfitta contro il Monza impone a Paolo Vanoli una serie di riflessioni, non soltanto sul piano caratteriale ma anche su quello tattico. Come sottolinea La Nazione, il primo problema della Fiorentina resta la mancanza di personalità e spirito di sacrificio, ma i numeri evidenziano anche una fragilità difensiva preoccupante: 28 gol subiti in 12 giornate sono un dato troppo pesante per poter essere ricondotto esclusivamente agli errori dei singoli. Al Viola Park servirà quindi lavorare sull'equilibrio complessivo della squadra, con l'obiettivo di costruire una formazione più solida, capace di soffrire nei momenti di difficoltà e di non affidarsi soltanto alle iniziative individuali. La classifica, del resto, impone di mettere momentaneamente da parte le ambizioni di inizio stagione: prima di tutto bisogna conquistare punti per la salvezza, anche attraverso un calcio meno spettacolare ma più concreto.

Verso gennaio: le mosse

In attesa del mercato di gennaio, quando le priorità saranno un centrocampista di quantità, un difensore centrale e un terzino sinistro, Vanoli dovrà trovare soluzioni con gli uomini a disposizione. Da oggi, con l'inizio del ritiro al Viola Park, il tecnico studierà le contromisure per correggere i problemi emersi nelle ultime settimane. Non sono escluse scelte anche dolorose nell'undici titolare, con qualche giocatore che potrebbe perdere il posto per favorire un maggiore equilibrio. La sensazione, secondo il quotidiano, è che già domenica nella trasferta contro l'Udinese si possa vedere una Fiorentina diversa, almeno nelle intenzioni dell'allenatore. A quel punto, però, spetterà ai calciatori dimostrare sul campo di aver recepito il messaggio e di essere pronti a dare una svolta alla stagione.