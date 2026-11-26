La Fiorentina ha apprezzato le parole di Mastantuono. Gazzetta: "Si riparte da lui"

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Monza, Franco Mastantuono ha voluto mandare un messaggio ai tifosi viola attraverso i social: "Voglio chiedere scusa ai tifosi viola. Questa squadra ne uscirà, siamo tutti uniti più che mai". Come riporta La Gazzetta dello Sport, le parole del diciannovenne argentino sono state apprezzate anche dalla società, soprattutto per il richiamo all'unità e alla necessità di affrontare insieme il momento difficile. Da oggi la Fiorentina sarà in ritiro al Viola Park, con l'obiettivo di reagire già nella trasferta di Udine, dove Mastantuono dovrebbe essere nuovamente un punto fermo di Vanoli. L'attaccante, arrivato in prestito dal Real Madrid, resta infatti uno dei giocatori con maggiori potenzialità per cambiare le partite.

Il quotidiano evidenzia però anche alcuni aspetti sui quali il talento argentino deve migliorare. In particolare, Mastantuono dovrebbe essere più altruista e imparare a gestire meglio le scelte in campo, come dimostrato nelle recenti partite con la nazionale argentina. Contro Costa Rica e Bolivia ha fatto registrare numeri molto positivi nella precisione dei passaggi e nella partecipazione alla manovra, mentre in Serie A perde mediamente quasi 16 palloni a partita. In maglia viola spicca soprattutto per dribbling e tocchi, ma deve ancora crescere nelle letture e nella capacità di capire quando accelerare e quando rallentare. Per esprimersi al meglio avrebbe bisogno di una squadra più organizzata e capace di valorizzarne le qualità, ma anche lui dovrà compiere un passo avanti per diventare un vero trascinatore della Fiorentina di Vanoli.