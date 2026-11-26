RFV Felipe: "La difesa a tre potrebbe essere una soluzione. Vi spiego come"

L'ex difensore della Fiorentina, Felipe Dal Bello, si è così espresso a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio" sulla stagione della squadra di Paolo Vanoli: "Sinceramente non me l'aspettavo così. Visti gli investimenti estivi e la qualità dei giocatori arrivati, mi aspettavo una stagione più tranquilla. Ritrovarsi ad affrontare le stesse difficoltà dello scorso anno è sicuramente grave".

Il problema della difesa viola è nei singoli o negli equilibri di squadra?

"Guardando le ultime partite, ho avuto l'impressione che manchi soprattutto equilibrio. La Fiorentina è stata costruita per giocare un calcio offensivo, ma oggi non si può pensare di dominare sempre. Bisogna anche saper difendere e lavorare tutti insieme, attaccanti compresi".

La Fiorentina dovrebbe passare alla difesa a tre?

"Potrebbe essere una soluzione. Ranieri, ad esempio, è un difensore attento, ma non è il classico marcatore. Credo serva soprattutto maggiore equilibrio. Vanoli ha l'esperienza per trovare la soluzione giusta e la squadra ha già dimostrato di saper giocare sia a tre sia a quattro".

Quanto penalizza Joao Mario giocare sulla fascia opposta?

"Non è semplice, perché giocare a destra o a sinistra cambia postura, movimenti e modo di impostare. Un calciatore intelligente riesce ad adattarsi, ma in un momento delicato sarebbe meglio schierarlo nella sua posizione naturale, dove può esprimersi con maggiore sicurezza".

In questo momento sacrificherebbe la qualità per avere più concretezza?

"Sì. La priorità deve essere ritrovare solidità e smettere di subire gol. L'Udinese è una squadra fisica, ma ha anche qualità davanti. La Fiorentina deve prima ritrovare equilibrio e poi sfruttare le proprie risorse offensive. Nella mia carriera mi sono salvato tante volte anche giocando male, magari con un episodio su calcio piazzato. Adesso contano soprattutto i risultati".

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