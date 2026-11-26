Il Caffè Nero Bollente: "È l'ora di Atta: può essere il leader tecnico dei viola"
Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda tutti i giorni su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", Luca Calamai ha parlato della Fiorentina e del ruolo chiave che può avere Arthur Atta, pronto a tornare protagonista in campo: "Parliamo tutti i giorni di moduli e numeri, ma questo gioco non mi appassiona più. Preferisco sperare che la Fiorentina recuperi velocemente un giocatore come Atta: non so se è pronto per fare un'ora o mezz'ora a Udine, non credo nemmeno che abbia nel suo spirito il piglio del leader.
Ma esistono tanti modi di essere leader, non solo in modo caratteriale. Atta può essere un leader tecnico e ritrovarlo sarebbe già qualcosa di importante".
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