RFV Lo scout Fratini: "Basta scommesse sul mercato. Paratici esca allo scoperto"

Il talent scout toscano Michele Fratini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la puntata odierna di "Palla al centro". Ecco le sue valutazioni alla luce della sconfitta della Fiorentina lunedì con un occhio di riguardo per la gestione dirigenziale del club: "Chi l'ha costruita questa squadra? Nonostante tutto siamo allo stesso punto dell'anno scorso. Hai preso un sacco di scommesse. Hai presentato Pellegrino come il nuovo Vieri. De Gea è sicuramente il portavoce dello spogliatoio ma gli anni passano anche per lui. Ha dimostrato sul campo di essere un po' stanco. E alle sue spalle chi hai scelto? Christensen? Lezzerini che ha fatto il tour della B prima di tornare? Hai smantellato tutti i giovani più forti che avevi, tutti ragazzi che potevano essere utili alla causa. Hai fatto una rosa con tutti giocatori nuovi senza utilizzare ragazzi che venivano dal tuo vivaio. Per ricordarmi buoni risultati portati da Paratici, devo tornare ai tempi della Juventus. Esca allo scoperto anche se si può trovare in imbarazzo. È stato preso perché è un top manager: deve affrontare la piazza garantendo un po' di calma, magari parlando anche di ciò che sarà il mercato a gennaio".

"Il massimo degli errori è stata la gestione di Vanoli, che è stato richiamato solo perché la piazza lo avrebbe riaccolto bene. Basta con le scommesse, ci sono giocatori buoni anche in Italia. Il Como può prendere Liberali che ha fatto bene in Serie B e la Fiorentina non può prendere qualche ragazzo forte italiano? Il Como lo ha pagato 6 milioni di euro Liberali. Viery lo hai pagato 18 dal Gremio, un difensore centrale, nemmeno uno che determina. La Fiorentina può fare un campionato tranquillo, ma ad oggi la carica della società che Firenze è abituata a sentire, non c'è più. Abbiamo sentito Giuseppe Commisso provare a far sentire la propria voce, ma poi è partito. Chi è rimasto dovrebbe farne le veci tracciando una linea societaria. Abbiamo capito che è stato scelto un dirigente top, ma qui c'è di mezzo una squadra che rappresenta una città che non merita di navigare sui bassi fondo della classifica".

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