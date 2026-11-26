La nota su Viery: "Lesione al bicipite femorale della coscia sinistra"
La Fiorentina ha pubblicato una nota ufficiale con il resoconto delle condizioni fisiche di Viery. Lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra per il centrale brasiliano, che lunedì sera a Monza è dovuto uscire dal campo dopo nemmeno mezz'ora lasciando spazio al compagno di squadra Luca Ranieri per problemi fisici. Nei prossimi giorni l'ex Gremio inizierà il suo programma di recupero personalizzato.
La nota ufficiale della Fiorentina
Questo il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Viery Fernandes è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Monza-Fiorentina. Le indagini svolte hanno evidenziato una lesione del capo lungo del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico-riabilitativo stabilito e sarà rivalutato nelle prossime settimane".
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