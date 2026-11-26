FirenzeViola Atta punta a tornare in campo nella gara da ex. Ma c'è posto per lui nell'equilibrata Fiorentina 2.0?

Il centrocampista francese punta a tornare in campo contro la ex Udinese. Non gioca dalla gara contro il Napoli dello scorso 20 settembre.

Parola d’ordine equilibrio. Un concetto che aveva già più volte espresso Paolo Vanoli e che dopo la clamorosa debacle subita dalla Fiorentina a Monza ha invocato anche il Direttore Fabio Paratici. La squadra è ripiombata con tutte le scarpe in un campionato di sofferenza (sportiva) in cui l’obiettivo sarà quello di evitare la retrocessione ed è per questo che, con la delicatissima sfida salvezza di Udine all’orizzonte, la dirigenza ha invocato una formazione meno sbarazzina e spregiudicata e ben più concentrata sul badare al sodo.

L’equilibrata Fiorentina 2.0

Un concetto, quello di ‘equilibrio’, che rischia di suonare quasi retorico se rapportato a una squadra che, nonostante i continui cambi di interpreti, è riuscita finora a subire meno di due gol in una sola occasione, contro il Napoli. La sensazione è però che in questa nuova Fiorentina 2.0, più attenta alla solidità, non ci sarà spazio per tutta la qualità, soprattutto offensiva, che tifosi, dirigenti e addetti ai lavori immaginavano a inizio stagione. E a farne maggiormente le spese potrebbe essere Arthur Atta, arrivato in estate come uno dei fiori all’occhiello del mercato viola, ma che rischia oggi, al rientro dall’infortunio, di trasformarsi da risorsa preziosa in un vero e proprio problema tattico.

Gara da ex

Non è proprio quello del francese il primo nome che viene in mente quando si pensa ad un centrocampista che possa portare la quantità che serve per innalzare il livello di una difesa colabrodo. Nel biennio scorso Atta ha dimostrato di essere uno tra i migliori creatori di gioco offensivo con il suo dribbling letale e la capacità di vedere la porta, ma non ha mai fatto del dinamismo, del recupero dei palloni e della forza nei contrasti i suoi punti più forti. Vedremo se per lui (o per Pedro Gonçalves) in questa Fiorentina ci sarà spazio, intanto domenica potrebbe fargli bene l’aria di ‘casa’ per ritrovare lo smalto (e il minutaggio) perduto. Dopo la convocazione a Monza, contro la sua ex Udinese Atta potrebbe tornare ad assaggiare nuovamente il terreno di gioco. Il centrocampista, che non gioca dalla gara contro il Napoli del 20 settembre scorso, ha avuto un’altra settimana per lavorare in gruppo e mettere benzina nelle gambe dopo essere stato ai box per quasi due mesi a causa del sovraccarico funzionale all’addome. Ora la palla passa a Vanoli, chiamato a trovare il giusto compromesso tra equilibrio e qualità, senza rinunciare a priori alle risorse offensive della sua rosa.