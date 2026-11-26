Paura per il Besiktas di Italiano: fulmine colpisce l'aereo in volo verso la Georgia
Brutta avventura per il Besiktas di Vincenzo Italiano. Come riferisce il Corriere della Sera, il viaggio della squadra turca verso la Georgia, in vista della sfida di Europa League contro l’Hapoel Beer Sheva (giovedì 26 novembre, ore 18.45), si è trasformato in una disavventura a causa del maltempo. L'aereo che trasportava la squadra è stato colpito da un fulmine durante il volo, mentre piogge intense, grandine e forti turbolenze hanno reso difficile la traversata. Le condizioni meteo hanno impedito al pilota di completare l'avvicinamento all'aeroporto di Batumi, costringendolo a cambiare rotta e ad atterrare senza conseguenze nello scalo turco di Rize-Artvin.
La società ha quindi deciso di proseguire il viaggio verso Batumi via terra. La partita di Europa League contro l'Hapoel Beer Sheva, in programma giovedì 26 novembre, si giocherà in campo neutro in Georgia: nonostante il Besiktas figuri come squadra ospitante, le disposizioni Uefa legate alle tensioni diplomatiche impongono che le gare contro club israeliani si disputino fuori dalla Turchia.
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