Pruzzo sui viola: "Le sconfitte non dipendono dalla mancanza di umiltà"

A Lady Radio, l'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha commentato il momento complicato dei viola, che oggi hanno iniziato il ritiro al Viola Park in preparazione della trasferta di Udine. L'ex centravanti si è poi soffermato sulle possibili soluzioni offensive che Vanoli potrebbe adottare nella delicata sfida per la salvezza.

Cosa pensa della soluzione del ritiro?

"I ritiri hanno già di per sé una connotazione punitiva, quindi avrei scelto una struttura a due stelle in campagna, così da rendere ancora più evidente il peso della situazione, che in realtà non esiste. È comunque una scelta dettata anche dalle esigenze dell'ambiente, per dimostrare che la società è presente e sta seguendo la squadra. Adesso, però, serve soprattutto serenità. Continuare a riunirsi tutti insieme, chiusi nello spogliatoio, per ripetere sempre gli stessi discorsi rischia soltanto di far perdere tempo".

Qual è il suo giudizio sui gol presi?

"Quello dell'umiltà, richiamato da Vanoli, è un concetto che riguarda la natura umana, ma non deve trasformarsi né in fragilità né in presunzione. Per portare a casa le partite servono calciatori di grande livello, capaci di fare gruppo ma anche dotati di personalità. Ed è proprio questo che, al momento, la Fiorentina fatica a dimostrare. Non penso che le sconfitte dipendano dalla mancanza di umiltà, quanto piuttosto dal fatto che gli avversari riescono a fare qualcosa in più, mentre i viola continuano a non migliorare e a ripetere gli stessi errori".

Beto può partire titolare contro l'Udinese?

"Un suo eventuale impiego non sarebbe affatto sorprendente. È un ex e avrebbe sicuramente qualche motivazione in più per mettersi in mostra e dimostrare il proprio valore. L'altra possibilità è Pellegrino, un ragazzo che si applica molto, ma che non ha le caratteristiche di un attaccante come Malen. Potrebbe anche aver bisogno di rifiatare".