RFV Vitale: "Non basta investire centinaia di milioni, serve una guida forte"

Il dirigente sportivo, Pino Vitale, ha commentato a "Palla al centro" su Radio FirenzeViola il momento attraversato dalla Fiorentina: "Manca una vera società. Il presidente dovrebbe essere presente soprattutto nei momenti di difficoltà, invece si fa sentire soltanto quando le cose vanno bene. Senza una guida solida e presente si va poco lontano".

Si aspettava un ruolo più incisivo da Paratici?

"Sì, mi aspettavo molto di più. Pensavo che Paratici assumesse un ruolo centrale nella gestione del club. Ferrari si occupa di interviste e presentazioni, ma amministrare una società di calcio è un'altra cosa. Serve un dirigente capace di guidare davvero la Fiorentina".

Anche le scelte tecniche e la gestione dell'allenatore l'ha delusa?

"Palladino, secondo me, lo scorso anno aveva fatto il suo. Il nuovo allenatore, invece, finora non mi ha convinto: in oltre venti partite ho visto giocare bene la Fiorentina soltanto in poche occasioni. La squadra non ha un'identità precisa. Ma anche la dirigenza ha le sue responsabilità: dopo una sconfitta come quella di Monza sarebbe dovuto essere il direttore a metterci la faccia, non lasciare solo l'allenatore".

La sconfitta di Monza rappresenta un punto di svolta negativo?

"Ero convinto che la Fiorentina potesse cambiare passo proprio a partire da quella partita. Pensavo che l'allenatore avesse trovato la soluzione tattica giusta, ma a Monza, dopo un buon avvio, sono emersi nuovamente tutti i problemi. Non bisogna guardare soltanto alla sfortuna del rigore, ma anche all'atteggiamento della squadra nel secondo tempo".

Cosa serve per uscire da questa situazione?

"I tifosi viola meritano una società più presente. Non basta investire cento milioni o ripianare i debiti: serve una guida forte, capace di intervenire nei momenti difficili. Dopo Monza, per esempio, mi sarei aspettato che il direttore convocasse immediatamente la squadra, senza concedere permessi. Il calcio va affrontato direttamente".

Quanto è importante un dirigente che sappia assumersi le responsabilità?

"È fondamentale. Non servono necessariamente grandi nomi: ricordo quando la Juventus perse pesantemente a Genova e Cherubini, il giorno dopo, convocò tutti, li rimproverò e mandò la squadra in ritiro. Si presentò personalmente e ci mise la faccia. È questo che deve fare un dirigente".