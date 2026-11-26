RFV R. Gaucci: "Il ritiro della Fiorentina non è punitivo. Grosso? Intelligente"

Riccardo Gaucci, proprietario dell'Assisi e figlio dello storico ex presidente del Perugia Luciano, ha parlato a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola dei ritiri che imponeva suo padre alla squadra: "I giocatori li temevano parecchio! Ci sono state stagioni in cui il Perugia rimaneva praticamente sempre in ritiro a Norcia. Inizialmente era una misura punitiva, soprattutto dopo sconfitte pesanti o prestazioni negative, ma poi era diventata quasi un'abitudine. La squadra continuava a vincere e gli stessi giocatori chiedevano di restare in ritiro. Devo dire che, nella maggior parte dei casi, la domenica successiva arrivavano risultati positivi".

Che significato può avere oggi un ritiro come quello della Fiorentina?

"Non sarà sicuramente un ritiro punitivo, ma un'occasione per ritrovare concentrazione e unità di gruppo. Probabilmente sono mancati in alcuni momenti della stagione e ora sarà importante ricompattarsi in vista di una partita delicata come quella contro l'Udinese".

Quanto è cambiato il ruolo delle proprietà nel calcio?

"È cambiato completamente. Molte proprietà sono lontane e non vivono quotidianamente la squadra, il campo e la società. Noi, essendo cresciuti in questo ambiente, eravamo abituati a seguire tutto personalmente. Si è perso anche quel rapporto diretto e, secondo me, parte di quell'amore e di quella determinazione che caratterizzavano le società con un unico proprietario. Oggi ci sono spesso fondi d'investimento e non sempre si conosce chi c'è realmente dietro. Anche nel caso del Catania, con una proprietà in Australia, la distanza può rendere più complicata la gestione".

Da proprietario, avrebbe chiesto spiegazioni per un mercato così importante seguito da una classifica tanto deludente?

"Sono un proprietario atipico, perché seguo personalmente le mie squadre al cento per cento. Il direttore sportivo lavora seguendo le nostre indicazioni. La Fiorentina, comunque, ha dirigenti di altissimo livello come Goretti e Paratici, che conosco personalmente e che considero professionisti di grande esperienza. Non conosco le dinamiche interne e non voglio entrare nel merito, ma sono sicuramente due dirigenti qualificati".

Il Perugia era molto bravo a scoprire talenti nelle categorie inferiori. Oggi si potrebbe tornare a puntare maggiormente sullo scouting?

"Sarebbe possibile, ma il mercato rispetto ai nostri tempi è cambiato molto. Allora era libero e non c'erano gli attuali limiti per i giocatori extracomunitari. Eravamo anche costretti, soprattutto per ragioni economiche, a cercare talenti nelle categorie inferiori. Basti pensare alla differenza tra i ricavi televisivi: il Perugia incassava 7-8 milioni, mentre la Juventus arrivava a 120-130. Per competere con le grandi dovevamo necessariamente scovare giocatori poco conosciuti, in Italia e all'estero".

Come giudica la breve esperienza di Fabio Grosso sulla panchina della Fiorentina?

"Nelle stagioni precedenti aveva fatto molto bene, mentre questa volta evidentemente non è riuscito a trovare la chiave giusta. Fabio è una persona molto intelligente, ma giudicare dall'esterno è sempre difficile, soprattutto senza conoscere le dinamiche interne".

In un momento così delicato, Vanoli fa bene a puntare su giocatori più esperti e concreti, anche a costo di sacrificare un po' di qualità?

"Oggi un ragazzo di 19 o 20 anni è giovane, ma ha già una certa esperienza. Se ha alle spalle tante partite, anche all'estero, deve avere gli attributi per affrontare determinati livelli. A vent'anni sei ormai un calciatore fatto: il calcio è cambiato e i giovani arrivano a quell'età con un bagaglio di esperienze importante".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!