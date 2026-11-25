RFV Novellino: "La Fiorentina ha uomini di qualità ma non d'interdizione, c'è poca cattiveria"

L'allenatore Walter Novellino è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Scanner" a cura di Anna e Giulio Dini, oggi sul tema "Il campionato di serie A ogni anno registra delle incongruenze. Tra mercato, adattamento e giocatori funzionali". Ecco le sue parole, a partire dalla 'moda' delle difese alte e i tanti gol di questa stagione:

"Ci piace la moda (scherza, ndr). Troppi passaggi da dietro vengono fatti per creare e attaccare spazi davanti, ma ci vuole il giusto equilibrio. Anche Guardiola che è stato il primo ora non lo fa più. Anche questo passare per il portiere non mi piace, qualche difficoltà in più c'è. La Fiorentina ad esempio ha tanta qualità ma pochi giocatori d'interdizione. Poco rapidi ad accorciare? Non ci sono più le coperture, ci devono essere difensori eccezionalmente bravi altrimenti non bisogna farlo, bisogna aspettarli. La Fiorentina ha preso troppi gol così ma sono sicuro che Vanoli riuscirà ad aggiustare la situazione, è bravo. Però ci vuole più cattiveria".

Certi tipi di gioco offensivo e con costruzione dal basso richiedono un livello alto della rosa?

"Ci vuole un atteggiamento diverso. Ora lo fanno tutti per creare l'uno contro uno ma la costruzione dal basso serve per attaccare gli spazi davanti e creare nell'uno contro uno, come ha fatto il Monza, e bisogna non prendere il contropiede. Ma servono uomini di qualità per l'uno contro uno e che saltino l'uomo".

Ci sono giocatori di qualità ma che poi sono dei limiti?

"Nel caso della Fiorentina serve adattarsi al tipo di gioco italiano e dell'allenatore, per chi viene da lontano, ma non c'è la pazienza di aspettarli, la classifica non attende. Finora però non ho visto cattiveria di attaccare l'uomo, fare gruppo, fare compattezza. Ci vuole tempo purtroppo. L'allenatore che è bravo proverà in tutti i modi a rimettere a posto la classifica

Lei ha avuto giocatori anarchici?

"Flachi, Recoba ed Hubner. Bisogna cercare di coinvolgere i giocatori nel tuo progetto. Io avevo giocatori forti, non potevo dire a Recoba di rientrare sempre e bisoognna dargliela se perde palla. Oltre al palleggio da dietro bisogna lavorare anche su questo. Io costruivo da dietro per liberare per Recoba in avanti e metterlo in condizione di poter determinare. Se io chiedo tanto ad uno di qualità poi non mi rende. Bisogna sempre mettere in condizione i giocatori di fare quello che sanno fare. La regola di oggi è cercare un palleggio da dietro per creare gli spazi per i miei uomoni davanti".

Quando le veniva chiesto di costruire la squadra come funzionava?

"Sia Marotta che Paratici, tra gli altri, sapevano il modulo che preferivo e cercavano giocatori per il mio modo di giocare e quindi cercavano anche di portarmi giocatori che mi piacevano".