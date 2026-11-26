Udinese-Fiorentina, arbitrerà Federico La Penna: ecco la terna
L'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni in vista della tredicesima giornata di Serie A. Sarà il signor Federico La Penna, della sezione di Roma 1, a dirigere la sfida del Bluenergy Stadium. Il fischietto laziale sarà coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Yoshikawa, il quarto uomo Perri, il Var Marini e l'aiuto Var Volpi.
Arbitro: La Penna
Assitenti: Tegoni – Yoshikawa
Iv: Perri
Var: Marini
Avar: Volpi
Pubblicità
Primo Piano
Le più lette
Copertina
FirenzeViolaVanoli e la ricerca dell'equilibrio. La difesa a 3 nel destino della Fiorentina: ecco gli scenari
Lorenzo Di BenedettoCaos totale in casa Fiorentina, in un anno non è cambiato nulla. 150 milioni spesi male e squadra senza carattere e leader. Chi pensa che la soluzione a tutto sia il 4-3-3 forse non ha visto 9 partite su 12 di questa stagione
Angelo GiorgettiBasta con queste figuracce: la squadra non ha fame e la società dov’è? Tutto surreale e nessuno sa cosa fare. Dentro lo spogliatoio non c’è senso di appartenenza. Viola contestati, ora la pazienza è finita
Mario TeneraniFiorentina a Monza dicci la verità. Vincere per cominciare a vincere... Varela-Pellegrino sfida tra numeri 9 veri
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com