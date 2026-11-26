FirenzeViola Viviano netto: "Via Vanoli se perde a Udine. Tudor sarebbe l'ideale, il ritiro ora non ha senso"

Emiliano Viviano dice la sua a 360° gradi sulla Fiorentina: dalla scelta di andare in ritiro al futuro della panchina di Vanoli

Emiliano Viviano, ex portiere della Fiorentina e opinionista di Radio FirenzeViola, è stato protagonista del format "Uno di noi", come sempre nella trasmissione "Chi si compra?". Il suo intervento inizia inevitabilmente dalla debacle di Monza, più precisamente da un concetto personale: "C'è un argomento che mi preme davvero troppo: quando ci sono momenti negativi tutti hanno la soluzione, ognuno ha la sua versione, ma a Firenze c'è un tema che spopola sempre. Ovvero, dire "Firenze è una piazza difficile". Basta! Avete stancato, cosa significa? Qual è il suo significato? I tifosi ci sono sempre, le difficoltà esistono come per tutti, in ogni posto del mondo. Cosa vuol dire che la piazza è difficile? Basta, non se ne può più di sentire questa frase".

Invece che ne pensa del richiamo all'umiltà fatto da Vanoli dopo la sconfitta a Monza?

"La frase detta da Vanoli è gravissima, si è messo su un altro gradino rispetto alla squadra. Dire una cosa del genere è come dire: "Io sono umile, voi fate i fenomeni". Non va bene per niente, che messaggio passa alla squadra? Se io sono umile lo devono riconoscere gli altri".

Ha fiducia per il futuro della Fiorentina?

"Non sono tranquillo per un milione di motivi. Doveva essere l'anno zero e difatti lo era, ma di questo passo rischia di essere anche il prossimo un altro anno zero. Avevi convinto diversi giocatori importanti a venire a Firenze, vedi Atta o Mastantuono, ma se si è innamorati di una squadra, insisto, perché si deve parlare di piazza difficile? Dai, non esiste. E poi si va in ritiro punitivo, per me è una cosa che non ha senso".

Quanto insisterebbe ancora con Vanoli?

"Vi rendete conto che questa squadra ha nove punti e basta? Se uno spende 150 milioni ed è undicesimo può avere dei limiti ma anche margini di crescita, invece la Fiorentina ha nove punti e basta ed è in fondo. Ci hanno preso a pallate anche a Monza, per me se dovessimo perdere a Udine è da mandare via Vanoli. Come farebbe ad andare avanti ancora? Io spero che domenica vinca 3-0 e rimanga trovando la quadra, ma vedo delle cose che in questo momento sono gravissime".

A Monza oltre ai cambi è stata sbagliata anche la formazione?

"Difficilmente sono molto critico sui cambi o le scelte iniziali, ma a questo giro farli peggio era difficile. Levare Goncalves, mettere Valdepenas in quel momento, lasciare Ndour in campo... ha sbagliato tutto, dall'inizio alla fine".

Ha parlato di ipotetico esonero di Vanoli. Su chi andrebbe per il sostituto?

"Se a Udine dovessimo perdere e cacciare Vanoli, di tutti gli allenatori liberi che ci sono prenderei Tudor. Montella mi piacerebbe un sacco, ma sarebbe la terza volta a Firenze e mi verrebbero dubbi. Thiago Motta è un altro che mi piacerebbe molto ma penso storcerebbe il naso di fronte alla rosa. Petkovic? Tanta esperienza, ma molto conservativo. Insisto su Tudor: al netto dei suoi limiti, la sua idea di calcio oggi è quella vincente".