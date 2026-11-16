Dagli inviati Amatucci: "Ho fatto bene a scegliere la Spagna ma Firenze è sempre nel mio cuore"

Lorenzo Amatucci, centrocampista del Deportivo a Coruna e della Nazionale U21, ha parlato in zona mista al termine del pareggio degli azzurrini contro il Belgio: "Abbiamo lo spirito giusto, ci crediamo sempre fino in fondo e ci proviamo fino alla fine. Si può vincere o perdere ma lottiamo sempre".

Cosa vi ha trasmesso Baldini in questi mesi?

"Di sicuro lo spirito, la voglia di lottare e di non arrendersi. Stare nella sofferenza e di arrivare sempre al limite. Questa è la cosa che ci ha trasmesso più di tutto".

L'esperienza in Spagna?

"Ho avuto l'opportunità, mi sto divertendo e ho trovato un bel club. Sono felice della scelta che ho fatto.

Si trova meglio perché è un calcio più tecnico?

"E' un calcio un po' più tecnico, sul possesso della palla e incentrato su di essa. La differenza più grande con la Serie A è proprio la tattica e la parte fisica anche se in Italia stanno provando a fare un calcio più tecnico".

A Firenze tutti ti rimpiangono, che sensazione è?

"La Fiorentina è casa. Sono cresciuto lì, sono diventato giocatore lì e Firenze sarà sempre nel mio cuore.

C'è una forte connessione tra Nazionale U21 e Nazionale maggiore, cosa significa per voi?

"Vedere i nostri compagni là in prima squadra è uno stimolo: ti fa capire che non manca tanto, serve solo un passettino in più. siamo sulla strada giusta e ci possiamo credere e arrivare".

Sta cambiando il vento per quanto riguarda i giovani?

"Ti fa ben sperare e ti ci fa credere. Penso che sia più giusto dare spazio ai giovani perché ce ne sono di molto bravi. Anche se questo non deve andar ea discapito di chi è più esperto. Serve un giusto mix".