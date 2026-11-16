Dagli inviati
Ecco Goretti e Sartori a vedere l'UItalia Under 21: la foto di FirenzeViola
Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, non poteva lasciarsi sfuggire la partita amichevole tra Italia U21 e Belgio U21 che si sta giocando a Livorno. Il dirigente viola ha incontrato anche altri addetti ai lavori, tra cui Giovanni Sartori. Eccoli seduti a poca distanza, nella foto di FirenzeViola.
Pubblicità
Primo Piano
Mercato gennaio, si fa sul serio. Hojbjerg è il danese perfetto. Torreira vuole Firenze in regalo. Caccia aperta al terzino sinistrodi Mario Tenerani
Le più lette
1 Mercato gennaio, si fa sul serio. Hojbjerg è il danese perfetto. Torreira vuole Firenze in regalo. Caccia aperta al terzino sinistro
Copertina
FirenzeViolaFiorentina verso Monza: Atta parzialmente in gruppo, da domani Fagioli, ecco anche Parisi
Tommaso LoretoUn bilancio che certifica quanto poco calcio abbia fatto la Fiorentina. E al nuovo corso Paratici servono correttivi già da gennaio
Luca CalamaiDieci domande a Paratici: da Grosso a Mastantuono, passando ai numeri del mercato estivo e al mediano che manca
Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com