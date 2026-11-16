Dagli inviati Ecco Goretti e Sartori a vedere l'UItalia Under 21: la foto di FirenzeViola

Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, non poteva lasciarsi sfuggire la partita amichevole tra Italia U21 e Belgio U21 che si sta giocando a Livorno. Il dirigente viola ha incontrato anche altri addetti ai lavori, tra cui Giovanni Sartori. Eccoli seduti a poca distanza, nella foto di FirenzeViola.