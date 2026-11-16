FirenzeViola Andreazzoli: "Non mi aspettavo di essere così a buon punto con la Primavera viola"

Tra i presenti al 53esimo Giglio d'Oro, evento internazionale di ciclismo che viene assegnato ogni anno dal 1974 al miglior corridore professionista italiano della stagione e svoltosi oggi a Firenze, c'è Aurelio Andreazzoli. Il tecnico della Fiorentina Primavera, grande appassionato di ciclismo, ha parlato così del rapporto con questo sport e non solo: "Il mio rapporto con il ciclismo è nato recentemente, ai tempi di Udine. Da lì ho assaggiato la bici e non l'ho più lasciata. La bici da strada mi piace meno, la trovo più noiosa. La mountain bike mi piace di più, è più simile al trekking e ti fa fare percorsi fantastici, sembra di essere al Luna Park".

Come giudica fin qui la sua esperienza con la Primavera viola?

"Un impatto inaspettato, non perché non avevo fiducia, ma i tempi sono stati minori rispetto a quelli che pensavo. Si è formato un substrato interessante e adesso possiamo inserire alcuni tasselli. I giovani devono essere messi nelle condizioni migliori. Se parliamo della nostra Nazionale, ha bisogni di calciatori di qualità. Fino a oggi abbiamo avuto difficoltà nell'ultimo scalino, dalle nazionali giovanili a quella maggiore. Se ci sono squadre di club che hanno pochissimi giocatori italiani diventa tutto più difficile, anche chi sceglie è in difficoltà. I calciatori italiani giovani hanno difficoltà a colmare il gap di conoscenze con gli altri".

Al nostro calcio manca un po' di grinta?

"Per me non è così. Non manca la grinta, manca un aspetto tecnico. Anche ieri sera è stato così. La differenza col Belgio l'hanno fatta gli aspetti tecnici".

