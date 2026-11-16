RFV Calamai: "Fagioli è ancora dentro al tunnel. Col Monza deve stare in panchina"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato dell'attualità di casa Fiorentina ed in particolare del momento negativo che sta vivendo Fagioli: "Ho sperato che la nazionale avesse il tocco magico per restituirci il miglior Fagioli, sorridente e positivo. La nazionale alle volte riesce in questo tipo di magie per giocatori che arrivano li con difficoltà. Tra l'altro Mancini ha fatto una grande apertura di credito nei suoi confronti visto che era reduce da prove negative in viola dandogli la maglia da titolare nella sfida decisiva per la Nations League.

Purtroppo però i risultati sono stati negativi, il ragazzo è ancora dentro al tunnel. La riflessione successiva è che lo immagino in panchina a Monza perché non può certo essere questo Fagioli a mettere in panchina Oulai"