Dagli inviati Angeloni: "Noi bravi con Federico Croci. Lo seguiva mezza Europa"

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile, ha parlato a margine del Festival del Calcio Italiano di Arezzo dove ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Primavera ma anche su Federico Croci: "Il club ha fatto una scelta differente nel senso che è stat voluta dal direttore Paratici a cominciare da una rosa più giovane. Siamo stati i più giovani in sette partite su nove e quindi ci sta che ovviamente si debba aspettare questi ragazzi. Il cambio di modulo ha aiutato la squadra, i ragazzi stanno crescendo e oggettivamente le prestazioni sono state migliori e più importanti e quindi anche il passaggio del turno di Youth League è stato un'ulteriore spinta per i ragazzi. Quindi si è creato ancora di più quello che il mister sta ripetendo un pochino a tutti, poi si può vincere o perdere come col Como: vantaggio due a zero poi però abbiamo pareggiato. È normale però la squadra ha preso ancora più consapevolezza, adesso diciamo è incalata verso situazioni migliori che devono sempre poi essere accompagnate dalla loro crescita. Adesso dovremo aspettare ancora qualche mese per ottenere un ulteriore step".

Come va il percorso di crescita di un giocatore giovane ma seguito anche da Mancini come Federico Croci?

"Di Federico ha parlato anche il mister Andreazzoli che ha capito chi è come ragazzo perché Federico ha 16 anni compiuti a luglio. Federico è un bravissimo ragazzo, viene da una famiglia per bene di queste zone. È un ragazzo che deve essere lasciato molto sereno, ha bisogno di stabilità perché è un ragazzo sensibile che vive con noi in convitto e quindi è un ragazzo bravo che ha capacità che ha qualità ma che ovviamente bisogna far maturare altrimenti rischiamo di mettere pressione a un ragazzo che non ha queste necessità. Anzi è importante sia per noi Fiorentina che per il calcio italiano. Quindi quello che io dico sempre a Federico, gliel'ho detto anche adesso che è andato con la Nazionale: divertiti, sii felice e ridi. Perché questo è il percorso che Federico deve fare e poi sarà il tempo a determinare cosa potrà essere, ma purtroppo si rischia di sbagliare su questi atteggiamenti, invece Federico è un ragazzo a posto e deve vivere la sua età lasciamolo crescere. È chiaro che è differente, è evidente lo vedo un cieco che è differente. Lo ripeto: noi lo vedevamo anni fa però appunto ci sono dei percorsi da fare e la testa deve essere serena, poi deve ridere ed essere felice. Noi gli vogliamo bene, ma lui lo sa molto bene, come lo sa la sua famiglia, altrimenti avrebbe fatto un percorso differente perché aveva tutto il calcio europeo che lo seguiva. Noi siamo stati bravi, ma anche la famiglia e Federico hanno voluto stare con noi".