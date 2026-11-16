FirenzeViola Fiorentina verso Monza: Atta parzialmente in gruppo, da domani Fagioli, ecco anche Parisi

Inizia una settimana importante per la Fiorentina, con la squadra che lavora in vista della sfida di lunedì prossimo con il Monza. Paolo Vanoli, che ha preso parte al corso di aggiornamento a Coverciano, domani ritroverà Nicolò Fagioli e con lui dovrà fare un grande lavoro soprattutto sulla testa del giocatore che sembra aver perso lo smalto che lo aveva contraddistinto la scorsa stagione e in qualche partita di questa (al di là dei risultati).

Fagioli da recuperare

La Nazionale doveva segnare il suo riscatto dopo aver perso la maglia da titolare nella Fiornetina a favore di Oulai, contro la Juventus, ed invece la gara con il Belgio, dove rappresentava una delle due uniche novità, lo ha visto affondare definitivamente, con una media voti del 4-4,5. Vanoli dovrà fargli capire però che, indipendentemente dalla forma dell'ivoriano, lui è un giocatore importante per la Fiorentina. La scorsa stagione come regista davanti alla difesa si era ritagliato una confort zone che lo aveva esaltato, quest'anno senza i 4 davanti (il modulo era 4-1-4-1 di cui Fagioli era vertice basso) è meno coperto e tende a schiacciarsi e a perdere palloni letali. Eppure la qualità resta e dovrà uscire fuori in qualche modo.

Atta parzialmente in gruppo

Arthur Atta continua nel suo percorso di avvicinamento al rientro. E continua a farlo gradualmente. Anche oggi infatti ha lavorato solo parzialmente in gruppo. L'obiettivo è dunque di ritrovarlo al 100% anche se non per il Monza. Hanno lavorato a parte sia Ndour, rientrato dall'U21 azzurra per una caviglia dolorante, e Pongracic che ne avrà ancora per un po'.

Si rivede Parisi

Oggi è stata una giornata importante per Fabiano Parisi. Il percorso che il giocatore dovrà fare è ancora lungo, ma oggi ha riassaporato il campo con i cmpagni. Si inizia insomma ad aumentare i giri ma il primo test sarà con la Primavera non prima di 10-15 giorni.