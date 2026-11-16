RFV Giovanni Dolci: "Fagioli soffre quando si alza il ritmo. Giusto riflettere sul suo futuro"

Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sulla Fiorentina e sul momento di Fagioli. Queste le sue parole: "Sicuramente Fagioli sta entrando nella maturità agonistica. I giovani ne hanno 18 di anni. Ieri sera la sua gara ha evidenziato che altre nazionali hanno giocatori in mezzo al campo con ritmi diversi e l'Italia con queste formazioni fa fatica. Il nostro centrocampo ieri ha fatto molta fatica per intensità, rimto e palleggio. Fagioli quando si alza il ritmo fa fatica. Al di là di Tonali e Doumbia, in mezzo a ritmi alti fatichiamo".

La dieci sulle sue spalle con l'Italia pesa? "Noi siamo abituati a vedere la maglia numero dieci sulle spalle di altri tipi di giocatori, con tutto il rispetto per Fagioli. Sicuramente non abbiamo trequartisti o mezze punte di alta qualità. Io la numero dieci momentaneamente la ritirerei".

A gennaio crede che Fagioli possa essere ceduto? "Io mi fido molto di Paratici che è esperto e navigato. Il nostro calcio ad oggi produce questo. Inoltre la Fiorentina è un cantiere aperto che sta ricostruendo per tornare ad essere un club che fa le coppe. In questi casi ci sono giocatori che si adattano o fanno un passo indietro. Va capito quanto Fagioli possa essere funzionale nel futuro, in un arco di 4/5 anni. Se si pensa che possa essere utile è giusto tenerlo, viceversa può essere ceduto".

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