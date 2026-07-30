RFV Giulio Dini: "Piccoli giocatore ritrovato. Sull'esterno proverei a prendere Ndoye"

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Giulio Dini, avvocato, ds e osservatore, è intervenuto a Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sull'amichevole vinta dalla Fiorentina ieri sera contro il Watford: "Sicuramente non è una partita che resterà negli annali, anche perché ora la Fiorentina è un cantiere a tutti gli effetti. Quello che si può fare è una forografia della condizione di alcuni giocatori e l'adattamento ai ruoli. Su Piccoli io qualche barlume lo avevo visto anche lo scorso anno ed è chiaro che se c'è qualche squadra che lo vuole prendere in prestito per poi riscattarlo ad una somma più che accettabile è una valutazione da fare, ma questo è un ragazzo che il sostegno alla squadra lo sa dare ed è una cosa che Grosso chiederà. Inoltre in condizioni normali la porta la sente, ieri ha preso l'angolo senza neanche guardare la porta. Questa è una caratteristica che lo differenzia da Kean. Per il resto Atta ha giocato dove non giocherà, Brescianini era terzino e inoltre mancano quattro esterni, fondamentali per fare un certo tipo di gioco, che può essere alimentato dal sinistro di Viery, che è uno che guarda subito avanti e sa fare ripartire l'azione da dietro, con anche palloni rasoterra. Questo è il dato tecnico più affidabile del match di ieri".

Cosa ha detto ieri Grosso del mercato? "Direi che lo ha fatto vedere il campo, il Watford era più avanti nella preparazione. Mancava però chi crea superiorità sugli esterni. Poi certo i centrocampisti hanno fatto fatica. Se poi si vuole essere critici va detto che non ho visto in Gudmundsson nulla di nuovo. Lui la posizione in campo non la riesce a trovare. Piccoli mi ha dato la sensazione di poter essere un nuovo Piccoli, Gud invece è sembrato sempre il solito".

Che tipo di esterno dovremmo aspettarci dal mercato? "Io andrei a cercare qualcuno che ha già fatto il campionato di Serie A. Per dire l'idea Ndoye può essere praticata, a condizione di non doversi svenare. Trovi magari la possibilità di prenderlo con un diritto di riscatto. A noi farebbe tanto comodo, ha fatto bene al Mondiale meno lo scorso anno in Premier. Ci servono esterni che fanno gol, sennò non andiamo verso una svolta".

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