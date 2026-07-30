Fabregas spinge per avere Kean a Como: dal Lipsia solo un sondaggio per Moise

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La situazione di Moise Kean è ormai ben delineata: la Fiorentina aspetta l'arrivo di un'offerta ufficiale prima di prendere una decisione sul futuro dell'attaccante. La valutazione del club viola è chiara: servono 40 milioni di euro, bonus compresi, per convincere la società a dare il via libera alla cessione.

Il Como continua a seguire il centravanti con grande interesse. Cesc Fabregas lo considera uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo e sta spingendo affinché il club lombardo provi ad affondare il colpo. Sullo sfondo resta anche il Lipsia, che nelle scorse settimane ha effettuato un sondaggio esplorativo senza però presentare un'offerta concreta. La sensazione è che il mercato di Kean possa entrare presto nel vivo e che entro breve possano arrivare sviluppi importanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.