Kean al centro di tutto il mercato offensivo della Fiorentina: il Como c'è e si continua a trattare. Capitolo esterni, tra una smentita e l'altra prima di presto dovranno arrivare i rinforzi per Grosso

vedi letture

La Fiorentina prosegue la sua preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione, con la data cerchiata di rosso sul calendario che resta quella del 14 agosto, giorno dell'esordio in Coppa Italia, ma intanto il mercato va avanti e nonostante si sia fatto molto di più di quanto ci si potesse immaginare soltanto un paio di mesi fa, tra poco sarà il momento di stringere e accelerare per completare la rosa, o quantomeno per renderla pronta per le partite che dovranno essere giocate prima della fine della finestra di trasferimeti estiva.

Tutto dipende dal futuro di Kean

In tutto questo c'è un nome che più di altri è al centro della scena: quello di Moise Kean. La sua permanenza alla Fiorentina, e lo diciamo da settimane, è tutt'altro che scontata, anzi. La Fiorentina, nell'ottica di rivoluzionare completamente la rosa dopo i disastri dell'anno scorso (non certo imputabili a una sola persona), non si strapperebbe i capelli nel caso in cui l'attaccante dovesse andare via e anche per questo motivo ha aperto alla cessione, con chi è arrivato a bussare alla porta del club viola per chiedere informazioni. Stiamo chiaramente parlando del Como, che da tempo ha messo gli occhi sul centravanti della Fiorentina, su precisa indicazione di Cesc Fabregas. La trattativa c'è ed è partita da qualche giorno e dal suo esito dipenderà tanto anche il mercato in entrata del club viola. Se Kean partirà tutto dovrà concentrarsi sulla ricerca del sostituto e, diciamolo chiaramente, l'obiettivo numero uno per prendere il posto del classe 2000 è già sfumato. Sì, perché Paratici aveva messo nel mirino Santiago Castro e ha provato seriamente a prenderlo dal Bologna, ma la Roma ha anticipato tutti e se l'è assicurato.

Gli esterni sono una priorità assoluta

Intanto però lo stesso Paratici deve stringere per regalare a Grosso gli esterni d'attacco. Il tempo ancora non stringe, ci mancherebbe altro, e sarebbe ingiusto puntare il dito verso qualcuno, visto che la Fiorentina ha fatto un mercato di primissimo livello, ma è altrettanto inutile negare il fatto che l'attacco viola sia incompleto. Di nomi ce ne sono tanti e la nuova moda dell'estate della Fiorentina è quella di smentirli tutti, dal primo all'ultimo. Poco importa questo, ognuno fa il suo lavoro, ma la certezza è rappresentata dal fatto che i primi volti nuovi dovranno arrivare a stretto giro si posta