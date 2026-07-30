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Victor Valdepenas a Villa Donatello per le visite: le immagini di FV

Victor Valdepenas a Villa Donatello per le visite: le immagini di FV
Oggi alle 12:14Primo Piano
di Redazione FV
fonte Ludovico Mauro

È appena arrivato a Villa Donatello a Sesto Fiorentino Victor Valdepenas, nuovo difensore classe 2006 della Fiorentina sbarcato ieri nella notte a Firenze e prelevato da Fabio Paratici dal Real Madrid con la formula dell’acquisto a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro più una percentuale del 50% sulla futura rivendita e una clausola di recompra a favore dei blancos valida per le prossime tre stagioni. Valdepenas concluderà l’iter burocratico delle visite mediche proprio a Villa Donatello prima poi di procedere con gli altri passi formali che porteranno all’ufficialità del suo arrivo in maglia gigliata.

Queste le immagini raccolte da Firenzeviola:

Victor Valdepenas alle visite mediche