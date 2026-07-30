Intesa tra Parma e Fiorentina per Pellegrino. Il Corriere Fiorentino: "Prima serve cedere Kean"

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Ogni giorno che passa in casa Fiorentina aumenta la sensazione che si possa arrivare ad una separazione con Moise Kean e non a caso si stanno facendo sempre più insistenti le voci su Mateo Pellegrino. L’argentino è sicuramente tra i primissimo nella lista di Paratici tanto che ci sarebbe già un’intesa (sulla parola) col Parma: prestito oneroso con obbligo di riscatto condizionato per un totale di circa 30 milioni. Prima però, va da sé, dovrebbe partire Moise.

La richiesta è sempre quella: 38-40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. E se il Como resta l’ipotesi ad ora più probabile non vanno scartate soluzioni all’estero. Lo riporta il Corriere Fiorentino.