RFV Calamai: "O Joao Mario viene in prestito o la Juve se lo può tenere"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato di Joao Mario: “C’è una frenata per il trasferimento di Joao Mario alla Fiorentina. Il motivo sarebbe perché la Juventus non è più intenzionata a cederlo in prestito con diritto di riscatto, bensì a titolo definitivo. Questa purtroppo è la necessità che hanno tutti i club coi giocatori che non fanno più parte del progetto tecnico.

Io non sono mai stato un innamorato di Joao Mario, lo considero un giocatore che non può cambiare il livello della Fiorentina. Sarebbe sostanzialmente una riserva di Jimenez. Ma una cosa mi sembra chiara: o Joao Mario viene in prestito, o la Juve se lo può tranquillamente tenere”.