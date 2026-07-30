Italiano non ha dubbi: "Quella di oggi non è più la mia Fiorentina, mancano tre punti cardini"

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Vincenzo Italiano, attuale allenatore del Besiktas ed ex tecnico della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha ripercosso i momenti vissuti a Firenze e ha rimarcato l'importanza delle competizioni europee giocate sia in viola che a Bologna. "Ho conosciuto l’Europa ed è meravigliosa: ti misuri, non devi mollare un secondo, non c’è mai una gara facile.

Fiorentina e Bologna mi hanno dato la possibilità di farmi conoscere e quindi pure di venir chiamato da una big come il Besiktas." Italiano ha poi anche commentato quella che è la Fiorentina attuale: "La Fiorentina di oggi? Non è più la “mia” Fiorentina, mancano tre persone che per me erano cardini."