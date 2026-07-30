Viola, persi Koleosho e Alajbegovic: per La Nazione Paratici aveva già lasciato i due profili

vedi letture

Mentre la Fiorentina accoglie Victor Valdepenas, sul fronte mercato sfumano due piste seguite per rinforzare il reparto offensivo. Luca Koleosho è ormai a un passo dal Paris FC, mentre Alajbegovic è vicino al trasferimento dal Bayer Leverkusen alla Juventus per un'operazione da oltre 30 milioni di euro. Come riportato da La Nazione, entrambi i profili erano stati valutati dalla dirigenza viola, ma Fabio Paratici e Roberto Goretti hanno scelto di non forzare la mano.

Dopo l'inserimento del club francese, la Fiorentina non ha rilanciato per Koleosho, così come ha deciso di non entrare nella corsa al talento bosniaco, ritenendo troppo elevata la richiesta economica. Di conseguenza Fabio Grosso resta ancora in attesa dei rinforzi sugli esterni offensivi, pedine fondamentali per completare il suo 4-3-3.