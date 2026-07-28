RFV Mpasinkatu: "La Fiorentina farà di tutto per prendere Thorstvedt. Oulai sarà il play viola"

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Il direttore sportivo Malu Mpasinkatu ha parlato del ruolo che avrà Oulai in viola ma anche delle prossime trattative di mercato della Fiorentina

Malu Mpasinkatu, operatore di mercato e direttore sportivo, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo dalla possibilità di gestire da parte di Grosso un centrocampo con due play: "Lo ha dimostrato la Spagna che si può giocare con i "piccoletti" a centrocampo. Hanno una tecnica superiore agli altri e l'altezza non può essere considerato per forza un handicap. Poi c'è Atta che compensa ampiamente il discorso dei centimetri e della mancanza di fisicità da parte dei compagni di reparto".

Fagioli o Oulai, chi è meglio nel ruolo di play?

"Avendo visto entrambi fin da ragazzi, Fagioli può giocare anche mezzala e lo ha fatto spesso prima di arrivare in viola, mentre penso che Oulai sia un play alla Pizarro. Lui ha margini ampissimi di miglioramento e il passaggio in Italia lo farà crescere. Ha una faccia da ragazzino ma poi ha il carattere di un veterano".

Thorstvedt sarebbe utile a questo centrocampo?

"E' una richiesta del mister, poi saprà lui come utilizzarlo meglio. Spesso gli allenatori hanno bisogno di affidarsi a giocatori che conoscono già il loro modo di interpretare il calcio. Penso che la Fiorentina farà di tutto per portarlo alla corte di Grosso".

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