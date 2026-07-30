FirenzeViola Piccoli capocannoniere viola in terra Inglese: segnali in arrivo anche in chiave mercato

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Roberto Piccoli si è messo in mostra con due gol nelle due amichevoli inglesi della Fiorentina. Un primo passo verso una possibile riconferma?

Dalle amichevoli estive si sa, è giusto prendere tutto con le pinze e con la dovuta cautela. È innegabile però constatare come soprattutto dalle due partite giocate in terra inglese contro il Queens Park Rangers e il Watford, sia emerso un Roberto Piccoli in netta crescita anche solo rispetto alla prima amichevole in famiglia giocata dai viola contro la primavera di Aurelio Andreazzoli.

Due gol d'autore

Piccoli infatti è attualmente il capocannoniere di questa mini tournèe che la Fiorentina ha disputato in Inghilterra e che proseguirà nella giornata di sabato in Austria a Klagenfurt contro il Real Madrid. L’ex attaccante del Cagliari infatti, approfittando di un Kean ancora al lavoro per cercare la migliore condizione fisica, è andato a segno sia nella prima amichevole persa contro il QPR, sia in quella vinta ieri sera, proprio con una sua rete, contro il Watford. Due goal estremamente diversi, uno, il primo, realizzato dopo un attacco alla profondità uno stop al volo di petto è un destro abbattere il portiere da posizione ravvicinata, mentre l’altro, quello di ieri sera, un bellissimo destro dalla lunga distanza, forte e preciso nell’angolo alla destra di Bachmann, che è servito per mostrare una dote che fino ad oggi a Firenze il numero 91 non aveva mai evidenziato, ossia quella del tiro da fuori area.

Una seconda chance a Firenze?

Certo, ripetiamo due goal in amichevole vogliono dire ben poco, soprattutto dopo la nata difficile che piccoli ha vissuto al pari di tutta la squadra lo scorso anno a Firenze con la pressione di una cifra da oltre 25 milioni di euro versata per prelevarlo dal Cagliari. È vero però che questi sono segnali che denotano come probabilmente qualcosa a livello mentale per il classe 2001 possa essere iniziato a cambiare. Con un anno in più sulle spalle in una piazza difficile, appunto, come quella fiorentina, Piccoli potrebbe aver maturato quella scorza caratteriale in grado di consentirgli di mettere in mostra finalmente le sue vere qualità anche in maglia viola. Il giocatore ovviamente resta attualmente ancora sul mercato, ma più passano i giorni e più l’idea che mantenerlo in rosa come alternativa alla prima punta titolare (che sia Kean o un nuovo arrivato) possa essere un’idea non così sbagliata.