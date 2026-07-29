RFV Calamai: "Watford, occhi su Gud: dimostri di voler restare alla Fiorentina"

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Nel suo consueto "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato di quello che si aspetta dall'amichevole di questa sera tra Watford e Fiorentina: "Innanzitutto fammi dire coraggio Venezia, perchè il Venezia potrebbe darci una mano, anche se ci sono discordanza di cifre e le ultime parlano di un prestito secco per Sohm e e di 5,5 milioni per Moreno più il 50% sulla rivendita, e queste non sono le cifre che ci aspettavamo. Oggi però volevo fare una brevissima riflessione sull'amichevole con il Watford. Seguirò con molta attenzione Gudmundsson, sai che io non appartengo al partito di quelli che darebbero all'islandese un'altra opportunità.

È però anche vero che le vie del calcio sono infinite e con una Fiorentina al palo per gli attaccanti esterni Gudmundsson ha l'opportunità di dimostrare a Grosso e anche a Paratici che potrebbe essere lui uno degli esterni viola. Al di là di possibili gol chiedo a Gud cuore e partecipazione. So che chiedo qualcosa che è contro la sua natura, essendo lui gelido, freddo e lontano da tutti, non basta però comportarsi bene in allenamento, se lui vuole restare deve dimostrarlo e l'amichevole con il Watford può essere un'opportunità".