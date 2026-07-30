Calamai: "De Gea, da dubbio a nuova certezza: i tre motivi per festeggiarne la conferma"

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Nel suo consueto "Caffè nero bollente" su Radio FirenzeViola, in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina: "In questo mercato, nella parte iniziale abbiamo spesso parlato del futuro di De Gea, visto che il club all'inizio si è posto il dubbio sull'andare avanti o meno con lo spagnolo. Un dubbio non legato alle qualità o alla professionalità del giocatore ma ad un ingaggio importante oltre all'idea di lanciare titolare uno dei più grandi talenti usciti dal vivaio viola, ossia Martinelli. Se ripenso alle parate di ieri con il Watford ho la conferma che la Fiorentina ha fatto la scelta migliore, quella condivisa dalla maggioranza.

Tenere De Gea è importante prima di tutto perché è un fuoriclasse e lo dimostra anche nelle amichevoli, secondo perché è la persona giusta per personalità e carisma per indossare la fascia da capitano in una squadra profondamente rinnovata, e terzo perché lui stesso aveva piacere di rimanere a Firenze e quando un grande giocatore ha questa idea è bene proteggerla. Bene dunque avere ancora De Gea e averlo come capitano e bene anche che la Fiorentina non abbia fatto con Martinelli quello che per dire ha fatto con Balbo, ossia darlo via con il 50% sulla rivendita, perché De Gea è il presente e Martinelli il futuro"