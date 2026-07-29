RFV Fratini: "Paratici adora Chiesa e potrebbe ripensarci. Vi svelo un retroscena su Castro"

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Lo scout e intermediario di mercato Michele Fratini è intervenuto nel corso di Palla al Centro tornando a parlare del legame tra Paratici e Chiesa

Michele Fratini, scout e intermediario di mercato, è intervenuto in studio nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola ripartendo dal mercato della Fiorentina: "Non mi stupirei, nonostante le dichiarazioni che ha fatto in merito a un possibile ritorno alla Juventus, che Paratici possa tornare su Chiesa. Fu lui a portarlo in bianconero dalla Fiorentina. è sempre stato innamorato di Chiesa. Io capisco che a Firenze ci ricordiamo sempre delle cose negative, ma c'è qualcuno che sarebbe pronto a discutere Chiesa come calciatore?".

Fratini ha poi svelato un retroscena a proposito della trattativa fallita per l'attaccante del Bologna Santiago Castro, poi andato alla Roma: "La trattativa per Santiago Castro alla Fiorentina è stata fatta nel corso della clausola rescissoria di Moise Kean, quindi nei primi quindici giorni di luglio. L'attaccante viola ha avuto due possibilità per essere valutato in uscita. Però il giocatore voleva la Roma, anche perché a chiamarlo è stato Gasperini in persona. E quindi non se n'è fatto di niente".

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