Mastantuono, niente River: il Real vuole tenerlo in Europa e la Fiorentina ci prova

Mastantuono, niente River: il Real vuole tenerlo in Europa e la Fiorentina ci provaFirenzeViola.it
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Oggi alle 11:44Primo Piano
di Redazione FV

Arrivano aggiornamenti di mercato per quanto riguarda il fronte legato a Franco Mastantuono, fantasista argentino classe 2007 di proprietà Real Madrid. Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto attraverso il proprio profilo X, i blancos preferirebbero non cedere il ragazzo al River Plate, club nel quale è cresciuto, che ha lasciato nell'estate del 2025 e dove tornerebbe volentieri, ma piuttosto vorrebbero farlo crescere giocando in Europa.

In tal senso i club maggiormente interessati al ragazzo al momento sono quelli italiani tra i quali la Roma e appunto la Fiorentina di Fabio Paratici, a caccia di esterni da regalare a Fabio Grosso per poter completare il suo 4-3-3.