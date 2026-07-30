Mastantuono, niente River: il Real vuole tenerlo in Europa e la Fiorentina ci prova
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Arrivano aggiornamenti di mercato per quanto riguarda il fronte legato a Franco Mastantuono, fantasista argentino classe 2007 di proprietà Real Madrid. Stando infatti a quanto riportato da Matteo Moretto attraverso il proprio profilo X, i blancos preferirebbero non cedere il ragazzo al River Plate, club nel quale è cresciuto, che ha lasciato nell'estate del 2025 e dove tornerebbe volentieri, ma piuttosto vorrebbero farlo crescere giocando in Europa.
In tal senso i club maggiormente interessati al ragazzo al momento sono quelli italiani tra i quali la Roma e appunto la Fiorentina di Fabio Paratici, a caccia di esterni da regalare a Fabio Grosso per poter completare il suo 4-3-3.
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