RFV Carmine Esposito: "Pellegrino per Kean sarebbero 5 passi indietro per i viola"

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Carmine Esposito, ex attaccante tra le altre anche della Fiorentina, ha parlato nel corso di Palla al Centro su Radio FirenzeViola: "Kean è uno dei nostri più grandi talenti e io penso che la Fiorentina dovrebbe tenerselo stretto. Se va via Kean e prendi Pellegrino fai cinque passi indietro. La Fiorentina deve avere la voglia di rimettersi in gioco e di tornare per le prime sette e servono grandi giocatori per farlo, giocatori come Kean".

Cosa ne pensa della valutazione di mercato?

"40 milioni è una cifra che ci può stare. Kean però per me è superiore anche a Castro che è stato pagato questa cifra. Kean li vale senza dubbio.

Cosa ne pensa di Pellegrino?

"Pellegrino è un giocatore che mi piace. HA dimostrato a Parma che sa fare il suo ma bisogna vederlo anche in un club più importante. Io però terrei 100 volte Kean che può fare 15/20 gol e poi il prossimo anno lo vendi a qualsiasi cifra. Io ci credo molto in Kean".

Quindi crede ancora che Kean possa essere una punta da doppia cifra con costanza?

"Kean deve trovare una sua continuità per poi poter pensarsi o immaginarsi un top player. Deve ancora dimostrare tutto il suo valore. Lo vedo un po' come Leao. In una piazza come Firenze, vista anche le sofferenze delle passate stagione, non si può prescindere da Kean. Anche lui però deve dimostrare di voler crescere. Io penso che Firenze sia giustamente esigente e lui deve rispondere a queste esigenze e non pensare una volta a cantare, una volta a sfilare eccetera".

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