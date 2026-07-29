RFV De Santis su Mastantuono: "Non credo al ritorno al River. Ecco le carte in mano ai viola"

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Lorenzo De Santis, intermediatio di mercato e agente specializzato nel mercato sudamericano, ha parlato nel corso di "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola ripartendo dall'accordo dei viola col Real Madrid per Valdepenas: "Credo che come tutti i giocatori che vengono da club così importanti sia sempre un'opportunità perché poi sappiamo quale tipo di formazione ricevono i giovani in questo tipo di realtà, soprattutto in Spagna. E lo abbiamo visto col recente Mondiale americano".

Può essere un accordo che apre le porte a una trattativa per Mastantuono?

"Questo tipo di accordo potrebbe fare da apripista a un altro affare importante che riguarda Franco Mastantuono. Non credo al suo ritorno al River Plate perché non gioca la Libertadores e comunque sta attraversando una stagione complessa. C'è molto malcontento da parte dei tifosi e quindi non penso che tornerà in Argentina. mi ricorda un po' la situazione che ha vissuto Julian Alvarez al Manchester City. Ha giocato poco per poi esplodere letteralmente all'Atletico Madrid. Mi aspetto un percorso simile. Lui era consapevole di arrivare in uno dei club più importanti al mondo. Quello che però rende più difficile l'affare per la Fiorentina è che lui darà sicuramente l'eventuale priorità a una squadra che possa permettergli di avere la visibilità delle coppe europee. Però, se la situazione non dovesse definirsi nei prossimi giorni, allora la Fiorentina potrebbe giocarsi le proprie carte per il rapporto che lega Paratici al Real ma anche per il legame che gli argentini hanno con Firenze. Potrebbe avere lo stesso impatto che ha avuto Nico Paz al Como".

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