RFV Giorgetti: "Viste cose nuove ma calma, vediamo che esterno arriva. Mastantuono luccica"

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Intervenuto a caldo dopo la partita giocata e vinta dalla Fiorentina in Coppa Italia contro il Benevento, Angelo Giorgetti ha commentato così la prestazione viola: "Definisco questa prima partita come "lavori in corso" abbastanza comodi. Stasera abbiamo visto qualcosa di quello che Grosso ha in testa. Un blocco medio-basso che riparte sui codici, non sull'istinto. Mi sono piaciute le rotazioni a centrocampo e la qualità più diffusa. Rispetto allo scorso anno erano sei i giocatori che iniziarono nella partita con il Polyssia, credo Grosso voglia iniziare per gradi. Mastantuono luccica, si vede che ha questa classe dentro. La voglia di fantasia sta prendendo piede. Ho visto buoni segnali, poi dobbiamo andarci piano: calma e sangue freddo, ma qualcosa di nuovo l'abbiamo intravisto".

Ci sono cose nuove che si sono viste in campo.

"C'è voglia di vedere qualcosa di nuovo rispetto al passato ma subito non sarà possibile per vari motivi. Ho visto qualità diffusa e i codici, un aspetto su cui insisto: i giocatori sanno cosa devono fare. Però mancano ancora gli esterni d'attacco. Mastantuono ha giocato quasi da seconda punta, vediamo questa squadra quando arriverà un altro esterno".

Grosso ha cambiato un po' il modo di pensare la sua Fiorentina.

"Una Fiorentina più densa al centro. Ma ora arrivano gli esterni, uno verrà preso di sicuro e immagino sia molto forte sulla sinistra di piede destro. Un colpo che Paratici ha in mente, poi vediamo chi uscirà. Verrà messa a disposizione di Grosso una Fiorentina abile per esprimersi anche con il 4-3-3".