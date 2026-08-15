Dagli inviati Dragusin: "Commisso ha portato bella energia. Ci sentiamo bene"

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Radu Dragusin parla in conferenza stampa dopo la vittoria in Coppa contro il Benevento: "Abbiamo lavorato tanto in queste ultime settimane, oggi abbiamo avuto tanta energia perché volevamo iniziare bene. Ci sentiamo bene, vogliamo affrontare le prossime partite con lo stesso entusiasmo perché servirà. Come ritrovo il calcio italiano? Molto bene perché conoscevo già tutto, la scelta è facile. Mi porto dietro dall'esperienza all'estero di aver giocato in un campionato tosto come la Premier, mi ha aiutato tanto".

Come è andato l'incontro con Commisso?

"Molto bene. Quando ho firmato abbiamo fatto una videochiamata, è bello vederlo anche dal vivo. Ci ha fatto l'in bocca al lupo, ha portato una bella energia anche lui".

Come state in vista di Roma?

"Affronteremo ogni partita con la stessa energia, la Serie A è tosta e nessuna partita è facile. Ci servirà l'atteggiamento giusto, io non mi sono messo nessun obiettivo personale. A me basta che vinciamo".