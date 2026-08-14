Croci strappa il record: è il più giovane debuttante nella storia della Fiorentina

Croci strappa il record: è il più giovane debuttante nella storia della FiorentinaFirenzeViola.it
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Ieri alle 23:06Primo Piano
di Redazione FV

Con l'ingresso in campo nel secondo tempo di Fiorentina-Benevento, Federico Croci ha scritto un'importante pagina di storia. Come raccontato in presa diretta dai canali Mediaset, il sedicenne è diventato il più giovane debuttante nella storia della Fiorentina. Il precedente primato, infatti, apparteneva a Giacomo Banchelli che esordì col giglio cucito sul petto a 16 anni e mezzo, mentre Croci ne ha compiuti 16 da poco più di un mese (1 luglio).