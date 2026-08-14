Croci strappa il record: è il più giovane debuttante nella storia della Fiorentina
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Con l'ingresso in campo nel secondo tempo di Fiorentina-Benevento, Federico Croci ha scritto un'importante pagina di storia. Come raccontato in presa diretta dai canali Mediaset, il sedicenne è diventato il più giovane debuttante nella storia della Fiorentina. Il precedente primato, infatti, apparteneva a Giacomo Banchelli che esordì col giglio cucito sul petto a 16 anni e mezzo, mentre Croci ne ha compiuti 16 da poco più di un mese (1 luglio).
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Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.di Tommaso Loreto
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2 Buona la prima, ma qualsiasi giudizio è prematuro. Grosso conferma l’alternanza Fagioli-Ouali e attende notizie sugli esterni. Dall’incertezza su Fagioli al precampionato di Gud, tutto può ancora succedere.
Copertina
Luca CalamaiCon il vero Kean siamo da primi cinque. Mi piacerebbe Soulè come colpo sugli esterni. Spero di vedere Oulai e Fagioli insieme contro il Benevento. Paratici organizzi un incontro tra Giuseppe Commisso e Antognoni
Lorenzo Di BenedettoArriva Pellegrino e Piccoli saluta. Non sarà un semplice avvicendamento in attacco: ecco perché. La ciliegina sarà l'esterno. Paratici sta compiendo una rivoluzione impensabile e la Fiorentina deve puntare in alto da subito
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