RFV Sentite Bongiorni: "Io prenderei Luiz Henrique dell'Inter. Vi spiego"

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Il talent scout Antonio Bongiorni, intervenuto a "Garrisca al vento" in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato degli esterni offensivi: "Se fossi nella Fiorentina prenderei un giocatore che in Italia non viene apprezzato abbastanza, ossia Luiz Henrique dell'Inter".

Una scelta sorprendente. Perché proprio lui?

"Perché secondo me è uno dei più forti nel nostro campionato. Bisognerebbe guardarlo attentamente durante una partita. Su cento palloni, secondo me, ne sbaglia al massimo due. È vero che deve anche occuparsi della fase difensiva, ma se gli lasci maggiore libertà nell'uno contro uno può diventare un giocatore di notevole importanza. Ha qualità, tecnica e continuità".

Si era parlato anche di un possibile trasferimento alla Roma, poi l'operazione si è bloccata. Come lo valuta?

"Credo che tanti club siano alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche. Luiz Henrique ha disputato un campionato molto positivo insieme alla sua squadra, in un contesto competitivo, dimostrando di avere qualità importanti. Secondo me, se lo si osserva bene per tutta la partita, alla fine Luiz Henrique è spesso tra i giocatori più positivi. Per questo credo che meriti maggiore considerazione".

Veniamo a Moise Kean. La maglia numero 9 può essere un ulteriore segnale della volontà della Fiorentina di puntare su di lui?

"Sicuramente. Io lo dicevo già anni fa: Kean è una forza della natura. Ha avuto delle problematiche che nessuno conosce fino in fondo, magari anche di carattere familiare, ma le sue qualità non sono mai state in discussione. Il problema è che deve essere lui a decidere cosa vuole fare. Deve guardarsi dentro e capire se vuole restare alla Fiorentina oppure andare via. Deve essere chiaro con tutti. Se vuole restare, deve farlo con la convinzione di essere protagonista, come nel suo primo anno, quando aveva conquistato l'ambiente e fatto divertire i tifosi".

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