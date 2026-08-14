RFV Calamai: "Una riflessione su Gudmundsson e su Fagioli. Grosso: coraggio"

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Queste le parole di Luca Calamai a Radio Firenzeviola dopo la vittoria della Fiorentina contro il Benevento in Coppa Italia: "Fatemi dire buona stagione. L'esperienza mi insegna che queste partite diventano facili quando fai gol al primo tiro, mi aspettavo qualcosa in più dal Benevento ma prendiamo ciò che ci interessa. C'è ancora tanto da lavorare sul progetto tattico, ma si è visto il peso specifico di questa squadra che ha giocatori importanti in squadra. Il gol iniziale di Gudmundsson diventa un altro punto di riferimento di questa estate curiosa dell'islandese: si sta piano piano prendendo la Fiorentina.

Visto tutto ciò che speravamo, tra cui Fagioli in campo dal 1': bisogna pensarci bene prima di buttarlo via. Mi auguro che possa giocare con Oulai e che non siano alternativi: sarebbe sbagliato. Serve un po' di coraggio, diamogli tempo perché se lo merita. Noi abbiamo il diritto di chiedergli coraggio".