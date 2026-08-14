Grosso (Mediaset): "Esterno? Succederà ancora qualcosa. Su Mastantuono..."

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Intervenuto a Mediaset dopo la vittoria contro il Benevento, Fabio Grosso ha parlato così: "Siamo molto contenti dell'entusiasmo, poi le nostre idee sono molto chiare e ci sono tantissimi cambiamenti. Abbiamo fatto tante cose belle ma alcune da migliorare. Lavoriamo, per costruire le cose belle c'è bisogno di tanto lavoro e lo sappiamo. Però intanto ci godiamo questa bella atmosfera che abbiamo trovato allo stadio".

L'esordio di Croci?

"Non sapevo fosse il più giovane esordiente della storia ma hanno fatto belle cose con noi lui e Mazzeo. Ha belle qualità, è entrato in un momento in cui eravamo un po' slegati ma ha messo generosità. Un'ottima base".

Il centrocampo sarà così anche con l'arrivo di un esterno?

"Il modulo che ho portato avanti prevede gli esterni però sappiamo che ci aspetta un campionato stra difficile. Dobbiamo farci trovare pronti, sicuramente qualcosa succederà ancora. Per ora sono contento anche se dobbiamo migliorare".

Come ha visto Mastantuono?

"Si parla di un ragazzo giovanissimo ma poi non sembra perché ha grande carisma. Arrivato da pochi giorni bisognerà capire come si relazionerà con i compagni ma ha tantissima qualità. Abbiamo tanti ragazzi giovani con potenziale, quando i ragazzi sono bravi cercheremo di valorizzarli".