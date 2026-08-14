FirenzeViola Tra debutti storici e pioggia di gol: la Fiorentina stappa alla grande la sua stagione

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La ripresa parte ancora più forte di quanto la Fiorentina non avesse già fatto nel primo tempo. Pochi secondi e un angolo di Fagioli trova la spizzata di testa di Dragusin e la conseguente incornata di Ranieri. Un altro paio di giri di lancette e una triangolazione sulla sinistra porta Ndour a ricevere un bel pallone a rimorchio in area, poi il centrocampista sposta e calcia bene per il 4-0 in favore dei viola.

Pochi minuti dopo e il Benevento trova il 4-1 con bel tiro di Lamesta ma si smuove qualcosa dalla panchina e il Franchi si eccita: debutta infatti con la maglia viola Franco Mastantuono, gettato nella mischia da Grosso assieme a Chris Inao Oulai e accolto - al pari dell'ivoriano - da uno scroscio di applausi. Da segnalare anche l'esordio di Federico Croci come debuttante più giovane nella storia del club viola.

La gara scorre in totale tranquillità, gli uomini di Floro Flores sono meno pericolosi del primo tempo e la squadra di Grosso compie qualche errore in meno, complice anche il risultato in cassaforte già dai primi minuti di gioco. Potrebbe arrivare qualche altro acuto, Kean è spesso impreciso in fase conclusiva e Mastantuono racimola pochi palloni buoni per battere a rete. Al triplice fischio, comunque, la Fiorentina stravince e stappa nel modo migliore la sua stagione del Centenario.