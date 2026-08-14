FirenzeViola Kean e Gudmundsson in fiducia, Atta efficace. Ranieri baluardo e gol. Primi sprazzi di Mastantuono

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DE GEA - Nel primo tempo viene chiamato in causa solo due volte, sempre da Lamesta; non trattiene sulla punizione ma è comunque efficace, più spettacolare sulla seconda. Nella ripresa si fa sorprendere (come tutta la difesa) proprio dal numero 11 sannita mentre doppia paratona su Verdi. Sicurezza, 6.5

JOAO MARIO - Dopo venti minuti entra decisamente in partita con Vannucchi costretto a salvare sulla traversa e al 35' fa l'assist per il raddoppio di Moise Kean ma tre minuti dopo si fa male e nell'intervallo esce. Peccato perché stava facendo bene, 7

Dal 1' st DODO - Fa partire l'azione avversaria in occasione del gol, prova ad innescare Gudmundsson che però è in fuorigioco. 6

DRAGUSIN - Bravo nello sbrogliare i pericoli, cerca sempre l'intesa con Ranieri nel chiudere su Salvemini. Fa l'assist per il gol proprio del compagno di reparto. Distratto solo sul gol sannita come tutta la difesa, per fortuna sul 4-0. 6.5

Dal 41' st PONGRACIC - Pochi minuti per riprendere confidenza con il campo, ng

RANIERI - Punto fermo della difesa che dirige con personalità poi al 3' della ripresa lasciato solo sullo sviluppo dell'angolo segna il terzo gol viola. Esperienza che vale, 7.

VALDEPENAS - Resta troppo attaccato agli altri compagni di reparto lasciando lo spazio per salire a Lamesta che lo mette in difficoltà, tant'è che i pericoli per un tempo vengono da quel lato. Bene invece quando sale con palla al piede dimostrando talento. Meglio nella ripresa, 6.

NDOUR - Il solito Ndour, fa un buon lavoro senza farsi troppo vedere per un tempo se non quando sbaglia un'occasione, poi va subito a segno ad inizio ripresa ed appare in crescita. Efficace, 7

FAGIOLI - Buone aperture, prova spesso ad innescare Kean e fa girare palla, andando ad aiutare a sinitra quando capisce la difficoltà di Valdepenas. Bene, 6.5

Dal 12' st OULAI - Prende un'ammonizione per un'entrataccia e non la prende bene. Poi si calma e cerca di giocare con ordine ma deve ancora calarsi nel calcio italiano. Beata gioventù, 6

BRESCIANINI - Parte molto bene ma su quella fascia aiuta forse poco Valdepenas che si ritrova i pericoli maggiori. Spazia molto andando spesso a destra e nella ripresa cerca qualche inserimento, oltre a fare l'assist per Ndour. Rivitalizzato, 6.5

ATTA - Pronti via innesca dalla sinistra Gudmundsson per l'1-0, nonostante la vistosa fasciatura al ginocchio e un problemino in settimana. Sempre elegante ed efficace anche senza strafare poi esce per un problema, 7

Dal 20' st CROCI Debutto nei pro, non demerita e mostra personalità, 6

GUDMUNDSSON - Un'iniezione di fiducia il gol di testa d'anticipo su Caldirola dopo appena 65 secondi, che lo fa giocare più libero. Peccato per l'occasione sprecata nel finale di tempo che avrebbe chiuso la partita e la doppietta in fuorigioco. Segnali di vita, 7

Dal 12' st MASTANTUONO Il più atteso dal pubblico fiorentino, va subito ad incaricarsi dell'angolo trovando la testa di Ranieri, che però non sfrutta la palla e prova un altro tiro. Buona mezzora senza fuochi d'artificio 6.5

KEAN - Qualche progressione e qualche innesco da parte dei compagni, Fagioli in particolare, per oltre mezzora senza trovare la porta, poi il bellissimo gol che scatena la griddy-dance. Resta in campo 90' aiutando la squadra, 7

GROSSO - Sa il valore della partita e mette la formazione più rodata e sicura, senza rischiare. Partita piacevole e bel gioco, al netto dell'avversaria, 6.5