Ndour verso la titolarità a Monza. Il Corriere dello Sport: "Ballottaggio vinto con Brescianini"

Per la sfida di stasera contro il Monza saranno disponibili sia Cher Ndour che Alieu Njie. Il primo ha recuperato dall’infortunio alla caviglia rimediato con l’Italia Under 21, mentre l’attaccante si è lasciato alle spalle il problema muscolare accusato con la Svezia. Vanoli, in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza di poter contare su una rosa ampia, così da gestire i recuperi senza correre rischi. Ancora indisponibili Pongracic, atteso tra la gara con l’Udinese e quella con il Cagliari, e Parisi, che dovrebbe tornare entro la fine di dicembre.

In mediana Ndour sembra aver guadagnato terreno su Brescianini e potrebbe essere confermato dal primo minuto. Vanoli è alla ricerca di maggiore equilibrio a centrocampo e potrebbe puntare nuovamente sull’ex PSG. Nel reparto offensivo, invece, Gnonto resta favorito su Njie, anche se il rientro di quest’ultimo lascia ancora aperta la possibilità di un cambio. Le scelte definitive arriveranno nelle ore che precedono il match contro il Monza di Juric. Lo riporta il Corriere dello Sport