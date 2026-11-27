RFV Firicano: "La Fiorentina è in lotta per la salvezza: dobbiamo farcene una ragione"

Aldo Firicano, ex difensore della Fiorentina e ora allenatore, ha parlato nel corso di Viola Amore Mio su Radio FirenzeViola ripartendo da Franco Mastantuono e dal suo ruolo in squadra: "Non lo tolgo però lui deve fare qualcosa in più per non farsi sostituire. Il talento non si discute, ma lui deve crescere magari sbagliando come ha fatto nell'ultima partita. Nelle scelte deve migliorare molto, è chiaro che poi al netto di quello che la squadra deve fare in questo momento, si può pensare anche di toglierlo nel momento in cui dimostra di essere stanco. Col Monza non era brillante forse anche a causa dei viaggi per la Nazionale. Non si toglie mai dal campo ma poi ci sono delle necessità di squadra che ti possono spingere ogni tanto a toglierlo dal campo".

Come ci si avvicina alla partita contro l'Udinese?

"Io intanto non vorrei essere pessimista anche se qui a Firenze lo siamo perché siamo umorali. Ci vorrebbe un pizzico di equilibrio in più perché è lo sport ad essere così. Bisogna essere ottimisti e prepararsi per bene. Il pessimismo e il nervosismo nascono dalla discrepanza tra le attese e la realtà dei fatti. Anche la delusione spesso sfocia in catastrofismo che è un concetto che non ci deve appartenere. La Fiorentina ormai si colloca in questa fascia e dobbiamo farcene una ragione. Dobbiamo stare vicino alla squadra anche se ci aspettavamo altro. Guardando in faccia la cruda realtà dovremo prendere in considerazione il fatto di dover aiutare la squadra e non criticarla a prescindere, anche se qualche critica se la merita".

A Udine i tifosi saranno circa 1500, quindi l'ambiente continua a essere vicino alla squadra.

"I tifosi sono i primi che trasformano questa delusione in voglia di incoraggiare questi ragazzi che ci rappresentano. Poi la delusione si trasforma in attaccamento e questo dovremo farlo anche nel corso della settimana e non solo nei novanta minuti. Questo anche tra gli addetti ai lavori. Criticare è facile, più difficile è trovare gli spunti positivi per migliorare la stagione e iniziare a togliersi dalla zona pericolosa. Preso atto che questa squadra per il momento non può fare più di tanto, dobbiamo aiutarla a crescere e migliorare".

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