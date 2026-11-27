FirenzeViola La Penna 'abituato' ad arbitrare la Fiorentina. Solo due direzioni con l'Udinese. I precedenti

L'arbitro La Penna ha arbitrato ben 18 volte delle partite con la Fiorentina protagonista. Sono solo due i precedenti con l'Udinese

Federico La Penna è il direttore di gara designato da Orsato per la delicata sfida di domenica alle 12.30 tra Udinese e Fiorentina. Il fischietto di Roma ha arbitrato molto spesso i viola nel corso della sua carriera, infatti è il terzo club che ha arbitrato di più dopo Napoli e Bari con ben 18 direzioni di gara.

I precedenti con la Fiorentina

Ricordato in negativo per la partita di San Siro contro l'Inter nella stagione 2024-2025, quando insieme all'assistete Scatragli non vide che la palla era uscita in occasione di un cross di Bastoni che favorì il calcio d'angolo a favore dei nerazzurri sfruttato con la rete del momentaneo 1-0 interista, in generale ha un bilancio in grande equilibrio con 7 vittorie della Fiorentina (l'ultima il 4 gennaio del 2026 contro la Cremonese per 1-0), 7 sconfitte (l'ultima contro il Napoli il 31 gennaio del 2026 per 2-1) e 4 pareggi (l'ultimo pochi giorni fa contro l'Atalanta nel 2-2 del Franchi).

I precedenti con l'Udinese

La Penna invece ha arbitrato solo in due occasioni partite con protagonista l'Udinese col bilancio di una vittoria e un pareggio. L'ultima sfida diretta con i bianconeri in campo risale addirittura alla stagione 2018-2019, quando l'Udinese si impose in casa per 1-0 contro la Sampdoria. L'altra partita è stata un pareggio per 0-0 contro il Sassuolo nella stagione 2015-2016.